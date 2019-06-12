ميسي يتفوق على رونالدو ويصبح أعلى الرياضيين دخلا في العالم ومحمد صلاح في المركز 98

تربع الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، على قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم، محققا 127 مليون دولار خلال مدة 12 شهرا، بحسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثاني، إذ حصل على 109 ملايين دولار خلال نفس الفترة.

وكان المركز الثالث في القائمة من نصيب نيمار، مهاجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبلغ دخله 105 ملايين دولار.

وكان النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الرياضي العربي الوحيد في القائمة، حيث جاء في المركز 98، بإيرادات بلغت 25.1 مليون دولار.

كما حصل لاعب فريق مانشستر يونايتد بول بوغبا، على المركز 44 برصيد 33 مليون دولار.

وخرج الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر من القائمة بعد أن كان يحتل قمتها العام الماضي بدخل بلغ 285 مليون دولار.

وكانت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، المرأة الوحيدة في القائمة، وبلغت إيراداتها في 12 شهرا حوالي 29.2 مليون دولار.

وقامت مجلة فوربس بحساب دخل الرياضيين من خلال إضافة أموال جوائزهم ورواتبهم وعائدات عقودهم الخاصة خلال الفترة من يونيو/تموز 2018 إلى يونيو/تموز 2019.

وضمت القائمة 100 رياضي من 25 دولة، بلغت جميع عائداتهم خلال 12 شهرا، 4 مليارات دولار، بزيادة بلغت 5 في المائة عن العام السابق.

ويعد ميسي ثاني لاعب كرة قدم يتصدر القائمة بعد رونالدو.

كما أنها المرة الأولى التي يحتل فيها لاعبو كرة القدم المراكز الثلاثة الأول في القائمة.

وسيطر رياضيون أمريكيون على القائمة هذا العام بوجود 62 رياضيا أمريكيا من مختلف الألعاب، في حين كان هناك 38 مركزا لبقية الرياضيين من 24 دولة أخرى.

واستحوذ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين على غالبية المراكز في القائمة، إذ حصل لاعبوه على 35 مركزا.