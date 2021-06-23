ميسي يحتفي برقم قياسي جديد

بوينس آيرس – قال ليونيل ميسي، الذي سجل أمس الاثنين رقما قياسيا جديدا بخوض 147 مباراة مع منتخب الأرجنتين، إنه يشعر بـ”الفخر” إزاء ارتداء قميص “الألبسيلسيتي” للعديد من المرات مثل “صديقه” خافيير ماسكيرانو.

وعادل “البرغوث” الرقم القياسي المسجل باسم نجم خط الوسط السابق باعتباره اللاعب الذي ارتدى قميص الأرجنتين في أكبر عدد من المرات، الاثنين عندما شارك في المباراة التي انتهت بالفوز بهدف نظيف أمام باراجواي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا المقامة حاليا بالبرازيل.

وكتب ميسي الثلاثاء عبر حسابه على شبكة (إنستجرام) بعد مواجهة باراجواي: “انتصار مهم آخر لمواصلة النمو. فخور بالقدرة على ارتداء القميص ذي اللونين الأزرق والأبيض عدة مرات مثل صديقي ماشي، الذي أحبه كثيرا واحترمه وأعجب به دائما”.

وردا على تصريحات ميسي، قال ماسكيرانو إن انتماء مهاجم برشلونة إلى الأرجنتين يمثل “نعمة”، وهنأه على الرقم القياسي الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، خصص له منشورا على صفحته الشخصية في (إنستجرام).

وكتب في المنشور: “تهانينا لك ليو ميسي على وصولك إلى رقم المشاركة الأكبر بقميص منتخب الأرجنتين، لا أحد أفضل منك لمواصلة توسيع (مفهوم) الأسطورة وأن يكون اللاعب الأكثر مشاركة في صفوف منتخبنا المحبوب، لا أحد يمثلنا بشكل أفضل منك في العالم”.

وانضم إلى المهنئين الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والعديد من لاعبي منتخب الألبسيليستي.

وميسي هو أيضا أفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني للأرجنتين برصيد 73 هدفا و43 تمريرة حاسمة. – (إفي)