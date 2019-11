ميسي يخطف الأنظار خلال معسكر الأرجنتين في مايوركا

وكالات – تصدر قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد خلال ثاني مران لـ”الألبيسيليستي” في معسكره بمدينة مايوركا الإسبانية استعدادا لمواجهتي البرازيل وأوروجواي الوديتين.

وشارك قائد برشلونة الإسباني لأول مرة في مران منتخب بلاده اليوم بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية داخل صالة الألعاب البدنية على هامش مران الإثنين عقب مشاركته في انتصار البرسا على سيلتا فيجو (4-1) في الليجا، في مباراة تألق فيها “البرغوث” بثلاثية “هاتريك”.

