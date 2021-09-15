ميسي يخوض أولى مبارياته في دوري الأبطال مع سان جرمان

نيقوسيا – يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أولى مبارياته مع باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، عندما يحلّ ضيفا على بروج البلجيكي بعد انتقاله “الحرّ” من برشلونة الإسباني.

بعد نحو عقدين من الزمن حقق فيهما المجد تلو الآخر، انتقل أفضل لاعب في العالم ست مرات إلى الفريق الباريسي ليلمّ الشمل مجددا مع زميله السابق البرازيلي نيمار.

وأعلن النادي المملوك قطريا الثلاثاء تشكيلته التي تحل على بروج، وتضم إلى ميسي (34 عاماً) ونيمار أغلى لاعب في العالم، الهداف الشاب كيليان مبابي الذي بقي مع الفريق الباريسي رغم محاولات ريال مدريد الإسباني ضمه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويخوض سان جرمان أسهل مبارياته على الورق اليوم الأربعاء، كونه وقع في مجموعة نارية تضمّ مانشستر سيتي بطل إنجلترا ووصيف البطولة القارية بالإضافة إلى لايبزيغ الألماني اللذين يلتقيان على أرض الأول.