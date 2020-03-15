ميسي يدعم البقاء في المنزل لمحاربة “فيروس كورونا”

برشلونة – بعث قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، السبت برسالة من منزله في المدينة الإسبانية لدعم البقاء في المنزل من أجل محاربة وباء فيروس كورونا المستجد، المنتشر في مختلف أنحاء العالم، مع التحلي بـ”المسؤولية”.

ونشر ميسي صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع اثنين من أبنائه الثلاثة، وكتب: “إنها أيام صعبة على الجميع، نعيش قلقون وسط ما يحدث حولنا ونريد المساعدة بوضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون أكثر منا، أو هؤلاء الذين أثر عليهم (الفيروس) بشكل مباشر عليهم أو أسرهم وأصدقائهم، أو لأنهم يعملون في الصف الأمامي بالمستشفيات والمراكز الصحية. أريد أن أرسل دعمي الشديد لهم جميعا”.

وأضاف: “الصحة ينبغي أن تكون لها الأولوية دائما، إنها لحظات استثنائية وينبغي اتباع تعليمات المنظمات الصحية والسلطات العامة، بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربة (هذا الفيروس) بشكل فعال”.

وتابع: “هذا هو الوقت لكي نكون على قدر المسؤولية وأن نبقى في المنزل، كما أنها لحظة مثالية للاستمتاع بالوقت مع أولئك الذين لا تجد وقتا للجلوس معهم طويلا.. نأمل أن ننهي هذا الموقف في أقرب وقت وتحياتي لكم”.

ونشر (البرغوث) وسم لدعم البقاء في المنزل باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل البطولات الخمس الكبرى في أوروبا بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 5753 شخصا، بزيادة بواقع 1522 شخصا مقارنة بالإحصائية الصادرة مساء الجمعة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 136 شخصا بزيادة بقدر 15 حالة مقابل أمس.

جاءت هذه البيانات في تقرير صادر اليوم السبت عن وزارة الصحة الإسبانية، والذي أفاد أيضا بأن 517 شخصا تماثلوا للشفاء من مرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس وغادروا المستشفيات وأماكن العزل. (إفي)