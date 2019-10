مدريد – كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء أن مشاكله مع سلطات الضرائب الإسبانية ولّدت لديه الرغبة بالرحيل عن فريقه برشلونة، لكنه شدد على نيته إنهاء مسيرته مع الفريق الذي لم يعرف غيره طوال أعوام الاحتراف.

واتهمت السلطات الاسبانية ميسي ووالده خورخي بالاحتيال الضريبي بقيمة 4,1 ملايين يورو بين عامي 2007 و2009، في قضية تطلبت منهما دفع ما يقارب 10 ملايين يورو. وحُكم على الارجنتيني بالسجن لمدة 21 شهرًا مع وقف التنفيذ، أفلت منها بدفعه غرامة مالية.

🗣 Leo #Messi: “My idea is to retire at Barça” 💙❤

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2019