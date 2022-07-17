ميسي يرفض تجديد عقده في باريس

اشارت تقارير صحفية الى ان نجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ طلب من ادارة الفريق الباريسي عدم التفكير بتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم القادم في حزيران 2023، حيث كان اللاعب على موعد مع تجديد عقده مع الفريق الباريسي الى حزيران من العام 2024.

وكان ميسي قد اعرب عن رغبته في العودة الى الدوري الاسباني لكرة القدم واللعب مع فريقه السابق نادي ​برشلونة​ الذي كان قد تركه مع نهاية عقده الموسم الماضي في حزيران 2021 قبل استلام زميله السابق تشافي هيرنانديز منصب المدير الفني للفريق.