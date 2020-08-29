ميسي يستعد للقاء جوارديولا في برشلونة

مدن – أكدت تقارير اخبارية أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قرر على الأرجح الرحيل عن صفوف نادي عمره برشلونة، سيلتقي بمدربه السابق بيب جوارديولا في المدينة الكتالونية التي يقضي فيها مدرب مانشستر سيتي عطلته.

وحسبما نقلت صحيفة (ماركا) الجمعة، فإن اللقاء الوشيك بين اللاعب ومدرب سيتي يجيء لبحث إنهاء الأمور، بعد تقدم النادي الإنجليزي بالأمس بعرض لضم ميسي مقابل 100 مليون يورو إضافة لعدد من اللاعبين (كإريك جارسيا، برناردو سيلفا وجابرييل جيسوس).

ويبدو أن “البرغوث” لم يتراجع عن قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة بعد الموسم المؤسف الذي قدمه الفريق وخلافه مع مجلس إدارة النادي، حتى مع تسريب نبأ بالأمس عن استعداد رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، الاستقالة، إذا ما كانت ستساعد في بقاء النجم الأرجنتيني.

وكان ميسي قد أرسل فاكسا رسميا لناديه يطالبه فيه بالحصول على بطاقته الدولية للتمكن من الرحيل عن صفوفه هذا الصيف، في واحدة من كبرى مفاجآت موسم الانتقالات.

وكانت حقبة جوارديولا في برشلونة (2008-2009) مليئة بالالقاب والنجاحات في وجود ميسي حيث توجا سويا بـ14 لقبا من أصل 17 منها السداسية التاريخية في 2009. – (إفي)