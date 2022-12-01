ميسي يصرح: السعوديون أبكوا طفلي

كشف ليونيل ميسي أن أحد أبنائه بكى بعد الهزيمة المفاجئة للأرجنتين أمام منتخب السعودية في كأس العالم.

كان سجل اللاعب العالمي البالغ من العمر 35 عامًا هدفاً في الشوط الأول، لكن السعوديين عادوا بقوة في الشوط الثاني ليحققوا فوزًا مفاجئًا 2-1.

بعد فوز الأرجنتين وفرنسا.. هكذا تتأهل السعودية وتونس

هزيمة الأرجنتين أمام الأخضر، تركت جحافل من المشجعين الأرجنتينيين مدمرين. ومن ضمن هؤلاء ماتيو ميسي، أحد أبناء ميسي. الطفل البالغ من العمر سبع سنوات في قطر مع والدته أنتونيلا وإخوانه تياجو، عشرة أعوام وسيرو، أربعة أعوام.

وفي حديثه عن نتائج مباراة السعودية، قال ميسي “بعد المباراة الأولى، غادر ماتيو الملعب وهو يبكي. بينما قام تياجو يقوم بالحسابات وشرح له أننا إذا فزنا في كلتا المباراتين التاليتين فسوف نتأهل”.

ساعد ميسي منتخب بلاده في اتخاذ خطوة كبيرة نحو دور الستة عشر بتسجيله هدفًا رائعًا ضد المكسيك. بينما كانت أنتونيلا والأطفال في المدرجات يحتفلون بشدة عندما هز ميسي شباك منتخب المكسيك.

بعد الفوز 2-0، نشرت زوجة ميسي صورة على إنستغرام لها ولأبنائهم بعد المباراة وهم يبتسمون ويتزينون بقمصان الأرجنتين.

يأتي ذلك بعد فوز تاريخي للأخضر على نظيره الأرجنتيني الذي ضم اللاعب العالمي ميسي ضمن تشكيله، في مباراة انتهب بهدفين للأخضر مقابل هدف واحد للأرجنتين، ضمن مباريات كأس العالم 2022. -وكالات

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