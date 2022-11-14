ميسي يصل إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي

برلين – وصل النجم ليونيل ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الترحيب الذي حظي به ميسي /35 عاما/ لدى وصوله اليوم الاثنين.

ولعب ميسي لمدة 75 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على أوزير 5 / صفر مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء ذلك بعد أن غاب عن مباراة واحدة للراحة بسبب معاناته من مشكلة في وتر أخيل.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية بعد غد الأربعاء أمام نظيره الإماراتي، ثم يستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره السعودي يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعدها يخوض المنتخب الأرجنتيني، المتوج في العام الماضي بلقب كوبا أمريكا ويعد من بين المرشحين للقب مونديال قطر 2022، مباراتيه الأخريين بدور المجموعات أمام المكسيك وبولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي لم يسبق له التتويج بكأس العالم، علما بأنه وصل إلى النهائي في نسخة 2014 بالبرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني خسر حينها أمام نظيره الألماني. -(د ب أ)