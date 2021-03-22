ميسي يصل إلى 700 هدف مع البرسا

مدن – يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما أحرز قائد برشلونة أمام ريال سوسييداد الهدف رقم 700 في منافسات رسمية وودية بقميص البرسا.

وأحرز “البرغوث” مساء الأحد هدفين من سداسية الفريق الكتالوني في مرمى ريال سوسييداد (1-6)، ما أتاح له تسجيل هذا الرقم الجديد.

وفي المجمل، سجل ميسي 663 هدفا في جميع المنافسات الرسمية التي خاضها، وأحرز 37 هدفا في اللقاءات الودية، وفقا لما نشرته اليوم صحيفة (سبورت) الرياضية الكتالونية.

كما حطم النجم الأرجنتيني الليلة الماضية رقما قياسيا جديدا، بخوضه المباراة الرسمية رقم 768 مع النادي الكتالوني، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الرسمية في تاريخ برشلونة، متفوقا على تشافي هيرنانديز الذي خاض مع البرسا 767 مباراة بين عامي 1998 و2015.

وبسداسيته الليلة الماضية أمام ريال سوسييداد يكون البرسا قد سجل 100 هدف في مباريات رسمية هذا الموسم تحت قياد المدرب الهولندي رونالد كومان. – (إفي)