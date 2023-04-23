ميسي يصل برشلونة مع 15 حقيبة سفر!

كشف الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو عن تفاصيل جديدة بشأن اقتراب ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من العودة إلى نادي برشلونة.

وقال روميرو، إن “ميسي وصل اليوم السبت إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة برفقة عائلته وبيبي كوستا ومساعديه، هذه ليست زيارة اعتيادية للنجم الأرجنتيني في برشلونة لأن بيبي كوستا كان يحمل 15 حقيبة سفر”.

وأضاف: “بالنظر إلى الزيارات السابقة، ميسي هذه المرة خرج من باب مختلف من المطار حرصا على ألا يراه أحد في برشلونة”.

وتابع: “ميسي أقرب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى برشلونة، ولكن علينا أن نكون حذرين الأيام المقبلة لأن هناك تحركات قد تحدث”.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، في انتظار تحديد قائد الأرجنتين لوجهته المقبله أو التجديد مع فريقه الحالي.

وتعمل إدارة برشلونة على تعديل أوضاع النادي واستيفاء شروط رابطة الدوري الإسباني تمهيدا لعودة ميسي لصفوف الفريق.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نادي برشلونة مطالب قبل 30 أبريل الجاري بتقديم صورة حالية عن وضعه المالي والتحركات التي يخطط للقيام بها في الصيف وميزانيتهم للموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن برشلونة سيعمل على توفير الأموال بالتخلص من بعض لاعبي الفريق أصحاب الرواتب المرتفعة.

برشلونة مطالب بتخفيض ميزانية الرواتب الخاصة به بـ200 مليون يورو قبل ضم لاعبين جدد من بينهم ميسي.

وكان رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة أعلن قبل أسبوع عن رغبة نادية في إعادة ميسي إلى صفوفه بعد رحيله عنه مجانا في 2021 صوب باريس سان جيرمان.