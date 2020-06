مدريد – يعاني النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة من “تقلص عضلي طفيف” في الفخذ الايمن وغاب عن آخر تدريبين لفريقه يومي الاربعاء والجمعة كما اعلن النادي الكاتالوني اليوم.

واصدر برشلونة بيانا اكد فيه ان “قائد برشلونة ليونيل ميسي يعاني من تقلص عضلي طفيف في عضلات الفخذ الايمن. قام بتدريب خاص الجمعة من اجل تحاشي المخاطر قبل ثمانية ايام من استئناف الدوري المحلي”.

واضاف البيان “من المقرر عودته الى تدريبات الفريق مع باقي المجموعة في الايام المقبلة” مشيرا الى ثقته بقدرة ميسي على التواجد في صفوف فريقه لدى استئناف النشاط في 13 الحالي.

Leo #Messi and @ANSUFATI have done specific work in today's training session.

