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ميسي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم للعام 2019

منذ ساعتين
ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019

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ميلان- فاز نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الاثنين، بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2019 متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحصل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على أفضل مدرب في العالم للعام 2019.

وفاز البرازيلي أليسون حارس ليفربول الانجليزي بجائزة أفضل حارس في العالم للعام 2019.

وفاز المجري دانييل زوري بجائزة بوشكاش لأفضل هدف للعام 2019.

وشهد الحفل الإعلان عن أفضل 11 لاعب في العالم للعام 2019:

أليسون بيكر – ماتيس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – مارسيلو – سيرجيو راموس – لوكا مودريتش – فرينكي دي يونغ – كيليان مبابي – ليونيل ميسي – إيدين هازار – كريستيانو رونالدو.

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