ميسي يقرر البقاء في برشلونة لعام آخر

أبو ظبي- أفاد تقرير لموقع “غول دوت كوم” الرياضي، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيبقى مع ناديه الحالي برشلونة، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لعام آخر، وفق ما رود في موقع سكاي نيوز عربية.

وحسبما ذكرت “رويترز”، فإن ميسي قال لموقع “غول” إنه سيبقى مع برشلونة تفاديا لنزاع قانوني، مضيفا أن طريقة إدارة النادي تحت قيادة غوسيب بارتوميو “كارثية”.

وكان والد ميسي قد بعث رسالة إلى الدوري الإسباني الجمعة قال فيها، إن نجله يحق له الرحيل عن برشلونة على الفور دون الحاجة إلى دفع 700 مليون يورو (837 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي.

وتأتي الرسالة بعد أيام قليلة من إعلان الدوري أن ميسي ما زال يخضع لعقد حتى يونيو 2021 ولا يمكنه الرحيل عن برشلونة دون دفع قيمة الشرط الجزائي.

وفي الرسالة، التي اطلعت عليها “أسوشيتد برس”، عارض خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، ذلك وقال إن العقد يسمح لابنه بالرحيل مجانا في نهاية الموسم الذي تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستند ليونيل ميسي إلى بند في العقد ليغادر برشلونة الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير من خسارة الفريق المهينة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدعي برشلونة أن البند انتهى في 10 يونيو، وأخبر ميسي بأنه يجب عليه البقاء حتى نهاية عقده أو دفع قيمة الشرط الجزائي.

وأرسلت رسالة خورخي ميسي، وهو أيضا وكيل نجله، بعد يومين من عدم التوصل لاتفاق في لقاء بينه وبين رئيس نادي برشلونة غوسيب بارتوميو.