ميسي يقود برشلونة لإحراز لقب ‘‘الليغا‘‘

برشلونة- أحرز برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الثامنة في آخر 11 عاما و26 في تاريخه بعدما تغلب 1-صفر على ضيفه ليفانتي بفضل هدف قائده ليونيل ميسي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني.

ويملك الفريق الكتالوني 83 نقطة من 35 مباراة متقدما بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد قبل ثلاث جولات من النهاية وضمن اللقب بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره القادم من العاصمة.

وكان قد حقق أتلتيكو مدريد الأهم بفوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد 1-0، السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ووضع برشلونة المتصدر أمام حتمية الفوز على ضيفه ليفانتي.

واحتاج أتلتيكو مدريد إلى النيران الصديقة لتحقيق الفوز على رايو فايكانو، حيث سجل مدافع الأخيرخواكين فرنانديز الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد تمريرة عرضية لساوول نيغيس في الدقيقة 66.-سكاي نيوز