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ميسي يودع فيدال باسلوب مؤثر

منذ 3 ساعات

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مدن – ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأحد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، زميله السابق في برشلونة، وأكد له أن الفريق سيفتقده بشدة.

وكتب ميسي على حسابه بـ(إنستجرام) مرفقا صورة تجمعه بفيدال “عرفتك فقط من خلال مواجهاتنا كخصوم ودائما ما بدوت لي كظاهرة، وبعد ذلك كنت محظوظا بالتعرف عليك شخصيا وفاجأتني أكثر”.

وأضاف “لقد كانا عامين تشاركنا خلالها الكثير من الأشياء. غرفة الملابس واللاعبون سيفتقدون أرتور فيدال. أتمنى لك الأفضل في مرحلتك القادمة ومع فريقك الجديد. بالتأكيد سنلتقي مجددا”.

وسافر فيدال الأحد لمدينة ميلانو حيث سيخضع خلال الساعات المقبلة للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لنادي إنتر ميلان. (إفي).

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