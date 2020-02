ميسي يُهاجم أبيدال ويُطالبه بتسمية المتخاذلين في برشلونة

برشلونة – حث الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ميسي مديره الرياضي الفرنسي اريك ابيدال على “تحمل مسؤولياته” بعد تصريحات للاخير حول ظروف اقالة المدرب ارنستو فالفيردي، والتي ازعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وكتب ميسي في صفحته على (انستغرام) ردا على ابيدال الذي قال ان “الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين” عن فالفيردي الذي اقيل وعُيِّن بدلا منه كيكي سيتيين: “بصراحة لا احب هذا النوع من الاشياء، لكن اعتقد ان الجميع يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته، نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضا يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم”.

وتابع ميسي (33 عاما) الذي نادرا ما يطلق تصريحات هجومية: “في النهاية، أعتقد انه عندما نتحدث عن اللاعبين (بهذه الطريقة)، يجب ان نذكر الاسماء، والا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الامر شائعات غير مؤكدة”.

Lionel Messi hits out at Barcelona's Sporting Director and former team-mate Eric Abidal 👀 pic.twitter.com/8FCBU48YE5

— B/R Football (@brfootball) February 4, 2020