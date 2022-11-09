ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي البريطاني

خرقت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، البروتوكول الملكي البريطاني، وصوتت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، داعية الأمريكيين إلى التصويت وممارسة واجبهم المدني.

ونشرت ماركل عبر حساب موقع Archewell على “إنستغرام” صورة لها وهي تضع ملصق “لقد قمت بالتصويت”، وكتبت معلقة: “اليوم هو يوم الانتخابات في الولايات المتحدة! حان الوقت للخروج والتصويت!”.

يذكر أنه يسمح لكبار أعضاء العائلة المالكة من الناحية الفنية بالتصويت ولكن يتوقع منهم عادة أن يظلوا محايدين في الأمور السياسية.

هذا ولم تصوت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لكن الموقع الملكي قال إن هذا كان بسبب “العرف” وليس بسبب منع الملكة من القيام بذلك، مبينا أنه “كرئيسة للدولة، يتعين على الملكة أن تظل محايدة تماما فيما يتعلق بالمسائل السياسية”.

ومن المتوقع أن يحذو الملك تشارلز الثالث حذو والدته، رغم أنه كان صريحا في إبداء رأيه حول عدد من القضايا أثناء خدمته كأمير ويلز.