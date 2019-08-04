بودابست – حقق سائق فريق بريما باورتيم الالماني ميك شوماخر نجل أسطورة سباقات الفورمولا واحد ميكايل، فوزه الأول في بطولة سباقات الفئة الثانية “فورمولا2” على حلبة هنغارورينغ المجرية.

واحرز السائق الشاب البالغ من العمر (20 عاما)، المركز الأول في السباق الثاني الذي شهد عكس ترتيب المنطلقين مقارنة بنتائج السباق الأول، وسمح احتلال ميك للمركز الثامن في السباق الأول بانطلاقه من صدارة السباق الثاني للجولة الثامنة من البطولة.

وأمضى ميك 28 لفة في الصدارة، بعدما قاوم بداية محاولة الياباني نوبوهارو ماتسوشيتا (كارلين) لتجاوزه، على حلبة تشتهر بصعوبة التجاوز عليها، في ما حل سائق “دامس” البرازيلي سيرجيو سيتي كامارا ثالثاً.

ودخل شوماخر الأب في “سبات” عميق منذ 29 كانون الأول (ديسمبر) 2013، يوم تعرض لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس، وتُحيط عائلته التي تتخذ من غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، وضعه الصحي بالسرية التامة.

وأتم ميكايل هذا العام الـ 50 من العمر، وهو لا يزال حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الفورمولا واحد، بفارق لقبين عن الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو وبطل العالم الحالي البريطاني لويس هاميلتون. (أ ف ب)