ميك شوماخر يخوض أول سباق فورمولا1 الموسم المقبل مع هاس

اَلصَّخِير (البحرين) – سيخوض الألماني ميك شوماخر، نجل بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات الاسطورة ميكايل، بداياته كسائق أساسي في بطولة الفئة الأولى عام 2021 مع فريق هاس “بعقد لعدة سنوات”، بحسب ما أعلن الفريق الأميركي في بيان الاربعاء.

وللدخول أكثر في أجواء المنافسات، سيشارك السائق البالغ 21 عاما في التجارب الحرة الاولى من جائزة أبوظبي الكبرى في 11 كانون الاول/ديسمبر وتجارب نهاية السنة على الحلبة عينها في ياس مارينا في 15 الجاري.

كتب هاس المجهزة سيارته بمحرك فيراري في بيان “تعاقد فريق هاس للفورمولا واحد مع الالماني ميك شوماخر كجزء من التجديد الكامل لسائقيه لبطولة العالم 2021 للفورمولا واحد، وفي عقد يمتد لسنوات طويلة”.

وسيقود شوماخر الى جانب الروسي نيكيتا مازيبين البالغ 21 عاما ايضا.

وكان شوماخر الابن انضم العام الماضي إلى أكاديمية فيراري للسائقين في سعيه للانتقال إلى فريق “الحصان الجامح” والسير على خطى والده “البارون الأحمر” الذي قاد الصانع الإيطالي إلى قمة الفئة الاولى محرزا معه لقب بطولة السائقين خمس مرات والصانعين ست مرات، علما أن سجل “شومي” يتضمن سبعة ألقاب عالمية للسائقين.

BREAKING: Mick Schumacher to race in F1 in 2021!

The 21-year-old signs with @HaasF1Team #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/KfBCB8zK1T

— Formula 1 (@F1) December 2, 2020