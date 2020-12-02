ميك شوماخر يخوض أول سباق فورمولا1 الموسم المقبل مع هاس

اَلصَّخِير (البحرين) – سيخوض الألماني ميك شوماخر، نجل بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات الاسطورة ميكايل، بداياته كسائق أساسي في بطولة الفئة الأولى عام 2021 مع فريق هاس “بعقد لعدة سنوات”، بحسب ما أعلن الفريق الأميركي في بيان الاربعاء.

وللدخول أكثر في أجواء المنافسات، سيشارك السائق البالغ 21 عاما في التجارب الحرة الاولى من جائزة أبوظبي الكبرى في 11 كانون الاول/ديسمبر وتجارب نهاية السنة على الحلبة عينها في ياس مارينا في 15 الجاري.

كتب هاس المجهزة سيارته بمحرك فيراري في بيان “تعاقد فريق هاس للفورمولا واحد مع الالماني ميك شوماخر كجزء من التجديد الكامل لسائقيه لبطولة العالم 2021 للفورمولا واحد، وفي عقد يمتد لسنوات طويلة”.

وسيقود شوماخر الى جانب الروسي نيكيتا مازيبين البالغ 21 عاما ايضا.

وكان شوماخر الابن انضم العام الماضي إلى أكاديمية فيراري للسائقين في سعيه للانتقال إلى فريق “الحصان الجامح” والسير على خطى والده “البارون الأحمر” الذي قاد الصانع الإيطالي إلى قمة الفئة الاولى محرزا معه لقب بطولة السائقين خمس مرات والصانعين ست مرات، علما أن سجل “شومي” يتضمن سبعة ألقاب عالمية للسائقين.

وتُوّج ميك بطلا للسلسلة الاوروبية لسباقات فورمولا3 عام 2018، قبل أن يتدرج صعودا للفورمولا 2 العام الماضي حيث لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي للسائقين مع انتصار يتيم على حلبة هنغارورينغ المجرية. لكن هذا الموسم يتصدر ترتيب بطولة فورمولا 2 قبل جولة واحدة على الختام في البحرين.

قال مدير هاس غونار شتاينر “فاز ميك بسباقين، صعد عشر مرات على المنصة وتألق أمام مواهب استثنائية في 2020. أنا مقتنع بترقيته الى الفورمولا واحد نظرا لادائه”، مستبعدا اي تكهنات حول التعاقد مع الالماني نظرا لاسمه وارتباطه بفيراري.

ودخل شوماخر الأب (51 عاما) في “سبات” عميق منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، يوم تعرض لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس. وتحيط عائلته التي تتخذ من غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، وضعه الصحي بالسرية التامة. (أ ف ب)