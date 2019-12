ميك شوماخر يشيد بجهود فيتيل – فيديو

مدن – أكد سائق الفورمولا 2 ​ميك شوماخر​ (نجل بطل العالم 7 مرات مايكل شوماخر) انه سعيد بالعلاقة المميزة الذي لديه مع سائق ​فيراري​ في الفورمولا 1 سيباستيان فيتيل.

Mick Schumacher states he's 'very grateful' for advice he's received from Sebastian Vettel throughout the 2019 season. #F1 https://t.co/Jkdfuj2BGr

وقال شوماخر: “نحن نرى بعضنا كثيرا ونتبادل الاحاديث. انا ممتن كثيرا على النصائح التي حصلت عليها منه في الموسم الماضي وأفادني كثيرًا في بعض المواقف”.

not to be dramatic but seeing mick schumacher drive his dad cars will never not make me emotional pic.twitter.com/C7fehnomE3

— ilse🥛 (@PREMARACING) December 28, 2019