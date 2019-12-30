آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

ميك شوماخر يشيد بجهود فيتيل – فيديو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

 مدن – أكد سائق الفورمولا 2 ​ميك شوماخر​ (نجل بطل العالم 7 مرات مايكل شوماخر) انه سعيد بالعلاقة المميزة الذي لديه مع سائق ​فيراري​ في الفورمولا 1 سيباستيان فيتيل.

وقال شوماخر: “نحن نرى بعضنا كثيرا ونتبادل الاحاديث. انا ممتن كثيرا على النصائح التي حصلت عليها منه في الموسم الماضي وأفادني كثيرًا في بعض المواقف”.

يُذكر ان ميك قد بدا مسيرته في الفورمولا 2 في 2019 بعد فوزه ببطول الفورمولا 3 الأوروبية، وهو إحتل المركز الـ12 في ترتيب بطولة السائقين. تجدر الإشارة ان ميك قد جدد عقده مع فريقه PREMA ليقود له في موسم 2020.

مقالات ذات صلة

صوتوا للرياضي الأردني الأبرز للعام 2019 (استفتاء)

منذ 6 دقائق

برشلونة يُعلن إصابة شتيجن بالركبة وآرثر يغيب 3 أسابيع

منذ ساعتين

رونالدو مهوس بالمجوهرات والحلي الثمينة – فيديو

منذ ساعتين

الوحدات ينهي رسميا عقد حمزة الدردور بالتراضي

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock