ميك شوماخر يقترب من اللقب ومقعد بـ الفورمولا واحد

سوتشي (روسيا) – اقترب الالماني ميك شوماخر نجل اسطورة سباقات الفورمولا واحد ميكايل خطوة إضافية من الفوز بلقب بطولة “فيا” فورمولا2 لموسم 2020، باحرازه المركز الاول في السباق الرئيسي على حلبة سوتشي الروسية، ما يعزز من حظوظه بالحصول على مقعد في الفورمولا واحد مع فريق ألفا روميو في الموسم المقبل.

وهو الفوز الثاني هذا الموسم لشوماخر الابن (21 عاما) بعد أول حققه على حلبة مونزا الإيطالية في الخامس من الشهر الحالي، ونجح ميك في اجتياز خط النهاية على الحلبة الروسية التي تستضيف الجولة العاشرة من “الفئة الاولى”، في المركز الاول بعد 28 لفة متقدما على سائق فريق كارلين الياباني يوكي تسونودا بفارق 6,3 ثوان، فيما حل البريطاني كالوم إيلوت ثالثا بفارق 9,4 ثوان.

وسمح هذا الفوز لميك بتصدر الترتيب العام للسائقين برصيد 186 نقطة، متقدما بفارق 20 نقطة إيلوت (168).

قال ميك الذي يدافع عن ألوان فريق “بريما رايسينغ”: “سارت الامور على افضل ما يرام خلال السباق. انطلاقتي كانت جيدة، وعمليات التوقف في مركز الصيانة سريعة، وتوازن السيارة كان ممتازا”.

وتابع “نتمتع حاليا بعنصر الاستقرار، اذا نصعد إلى منصات التتويج و(نحصد) الكثير من النقاط- بهذه الطريقة تفوز بالبطولات في نهاية المطاف”، قبل أن يختم “عملنا بجد وكفريق وتطورنا، والآن يؤتى ثماره”.

وبات نجل “البارون الاحمر” قبلة انظار فريق ألفا روميو (ساوبر سابقا) الذي يتزود بمحركات فيراري، وأحد ابرز المرشحين للحصول على مقعد في البطولة العالمية، لا سيما أن الحظيرة السويسرية لم تعلن بعد عن اسماء سائقيها للعام المقبل، حيث من المتوقع أن يحل الالماني بدلا من الإيطالي أنطونيو جيوفينازي الزميل الحالي للفنلندي كيمي رايكونن، علما أن الاخير والمكنى بـ “الرجل الجليدي” والبالغ 40 عاما لم يعلن بعد ما اذا كان يرغب بالبقاء على حلبات الفورمولا واحد في الموسم المقبل.

وسيحصل ميك أحد أعضاء سائقي أكاديمية فيراري، على فرصة لاختبار احدى سيارات ألفا روميو الشهر المقبل خلال احدى فترات التجارب الحرة على هامش جائزة إيفل الكبرى التي ستقام على حلبة نوربورغرينغ الالمانية.

ويدخل ميك بمنافسة مع العديد من الاسماء الشابة في أكاديمية فيراري، إلى بعض السائقين اصحاب الخبرة على غرار المكسيكي سيرخيو بيريز الذي يخوض عامه الاخير مع فريق رايسينغ بوينت والالماني نيكو هالكينبيرغ (رينو وفورس إنديا سابقا).

وتوج شوماخر الابن بطلا لسلسلة سباقات فورمولا3 في عام 2018، كما جل في المركز الـ 12 في الترتيب النهائي لسائقي الـ “فورمولا2” العام الماضي، مع انتصار يتيم في عامه الاول في البطولة الرديفة. (أ ف ب)