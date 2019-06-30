ميك شوماخر يقود سيارة فيراري الخاصة بأبيه في سباق ألمانيا

سبيلبرج (النمسا) – سيقود ميك شوماخر سيارة والده مايكل، التي فاز بها مع فيراري ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات 2004، في حدث استعراضي بجائزة ألمانيا الكبرى في هوكنهايم الشهر المقبل.

وسيقود ميك، الذي يشارك في بطولة فورمولا 2 للسيارات مع بريما الإيطالي وأحد عناصر برنامج تطوير السائقين الشبان في فيراري، السيارة قبل التجارب التأهيلية يوم السبت 27 تموز (يوليو) المقبل ومرة أخرى قبل موكب السائقين في اليوم التالي قبل السباق.



وذكر ملاك الحقوق التجارية لفورمولا 1 في بيان أن ميك سيقود السيارة في حلبة فاز فيها والده أربع مرات ضمن رقمه القياسي الذي يشمل 91 انتصارا في فورمولا 1 بالتزامن مع ذكرى مرور 15 عاما على التتويج بلقب 2004.

وقال ميك (20 عاما) الذي قاد سيارة والده الخاصة بفريق بنيتون والتي ترجع لعام 1994 في جائزة بلجيكا الكبرى 2017 واختبر هذا العام سيارة فيراري في البحرين في أبريل نيسان الماضي ”أعتقد أنه من المذهل قيادة هذه السيارة في هوكنهايم“.

وأضاف ”آخر مرة لي في هذه الحلبة كنت أحتفل بلقبي في فورمولا 3 والآن سيمكنني قيادة واحدة من أقوى السيارات في تاريخ فورمولا 1 وأنا سعيد جدا“.

وبهذه السيارة حقق شوماخر لقبه السابع والأخير في البطولة بعد عام هيمن فيه الفريق الإيطالي بالفوز في 15 من إجمالي 18 سباقا.

وحقق شوماخر، السائق الأنجح في تاريخ بطولة العالم، 13 من 15 انتصارا في 2004 وحسم اللقب قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم.

وقال روس براون مدير إدارة رياضة المحركات في فورمولا 1 والذي كان مديرا تقنيا في فيراري خلال فترة شوماخر وارتبط بصداقة قوية مع السائق الألماني ”ستكون لحظة مؤثرة عندما يقود ميك السيارة المرتبطة بكثير من الذكريات العظيمة“.

وأضاف ”سيارة فيراري 2004 كانت مذهلة وحققت 15 انتصارا ولقبي بطولة العالم في موسم كلل فترة ذهبية“.

وعانى الأسطورة شوماخر من إصابات في الرأس بعد حادث تزلج في 2013 ولم يظهر في العلن منذ ذلك الحين. -(رويترز)