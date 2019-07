 ميك شوماخر يقود سيارة والده أمام المشجعين الألمان

هوكنهايم (ألمانيا) – قاد الألماني ميك شوماخر السبت سيارة فيراري لوالده أسطورة سباقات الفورمولا واحد ميكايل على حلبة هوكنهايم التي تستضيف الأحد سباق جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفئة الأولى.



وخاض شوماخر الابن ثلاث لفات على متن سيارة فيراري “اف 2004” الحمراء التي قاده والده لآخر ألقابه السبعة في بطولة العالم للفورمولا واحد، قبل انطلاق التجارب الرسمية للسباق الألماني، على وقع صيحات التشجيع من المشجعين الحاضرين في مدرجات الحلبة الشهيرة.

