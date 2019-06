ميلانو تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026

لوزان (سويسرا) – نالت مدينة “ميلانو” كورتينا دامبيتسو الإيطالية ، شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2026 ، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الفترة من 6 الى 22 شباط (فبراير) عام 2026 ، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها إيطاليا الألعاب الشتوية بعد العام 1956 في كورتينا دامبيتسو و2006 في تورينو.

