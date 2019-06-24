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ميلانو تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026

منذ 46 دقيقة

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لوزان (سويسرا) – نالت مدينة “ميلانو” كورتينا دامبيتسو الإيطالية ، شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2026 ، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الفترة من 6 الى 22 شباط (فبراير) عام 2026 ، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها إيطاليا الألعاب الشتوية بعد العام 1956 في كورتينا دامبيتسو و2006 في تورينو.

اما السويد، فاستضافت الألعاب الأولمبية الصيفية مرة واحدة عام 1912 في ستوكهولم. (أ ف ب)

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