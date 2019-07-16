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ميلان يترقب نهاية أمم أفريقيا للتعاقد مع بناصر رسميا

منذ 39 دقيقة

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الغد– ذكرت تقارير إعلامية في إيطاليا أن نادي ميلان أغلق صفقة اللاعب الجزائري إسماعيل بناصر، وينتظر نهاية كأس أمم أفريقيا من أجل الإعلان الرسمي.

وأوضحت التقارير كما نقلت الجزيرة أن ميلان توصل لاتفاق مع نادي إمبولي من أجل التعاقد مع بناصر المتألق مع المنتخب الجزائري في أمم أفريقيا.

وأشارت إلى أن اللاعب الذي نشأ في صفوف أرسنال الإنجليزي وافق على توقيع عقد لمدة خمس سنوات مع ميلان براتب سنوي بقيمة 1.5 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يجتاز اللاعب الجزائري الفحص الطبي مع ناديه الجديد خلال الأسبوع المقبل.

ويعتبر بناصر أحد اكتشافات أمم أفريقيا الجارية في مصر، وحظي بإشادة واسعة من المتابعين بفضل أدواره المميزة في خطط المدرب جمال بلماضي.

وتوج بناصر بجائزة أفضل لاعب في مباراتين بالبطولة، ويستعد للمشاركة مع الجزائر في نهائي المسابقة القارية أمام السنغال يوم الجمعة المقبل.

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