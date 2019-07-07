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ميلان يتعاقد رسمياً مع هرنانديز مقابل 20 مليون يورو

منذ ساعتين

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ميلانو – أعلن نادي ميلان الإيطالي، أنه تعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هرنانديز من ريال مدريد الإسباني، في صفقة قدرت قيمتها بـ 20 مليون يورو.

ووقع الفرنسي البالغ من العمر (21 عاما) عقداً مع النادي اللومباردي لمدة 5 أعوام بعد أن أمضى الموسم الماضي معارا من ريال مدريد الى منافسه المحلي ريال سوسييداد، حيث سجل هدفا في 28 مباراة.

ولم يخض هرنانديز سوى 23 مباراة رسمية مع ريال مدريد منذ انتقاله اليه العام 2017 من الجار اللدود أتلتيكو مدريد، حيث لعب مع الفريق الرديف بعد أن تدرج في صفوف الفرق العمرية بين العامين 2007 و2015.

ويمر ميلان في مرحلة انتقالية صعبة بعد رحيل المدرب جينارو غاتوزو والاستعانة بماركو جامباولو لخلافته، كما أن النادي “اللومباردي” استبعد من مسابقة “يوروبا ليغ” للموسم المقبل بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

(أ ف ب)

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