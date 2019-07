ميلان يتعاقد رسمياً مع هرنانديز مقابل 20 مليون يورو

ميلانو – أعلن نادي ميلان الإيطالي، أنه تعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هرنانديز من ريال مدريد الإسباني، في صفقة قدرت قيمتها بـ 20 مليون يورو.

ووقع الفرنسي البالغ من العمر (21 عاما) عقداً مع النادي اللومباردي لمدة 5 أعوام بعد أن أمضى الموسم الماضي معارا من ريال مدريد الى منافسه المحلي ريال سوسييداد، حيث سجل هدفا في 28 مباراة.

