ميلان يتعاقد مع المهاجم الشاب النروجي هاوغه

روما – أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الخميس تعاقده مع مهاجم بودو-غليمت النروجي الشاب ينس بيتر هاوغه بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل حوالي خمسة ملايين يورو بحسب تقارير صحافية محلية.

وقال النادي اللومباردي في بيان “ميلان مسرور للاعلان عن توقيع ينس بيتر هاوغه من بودو- غليمت بموجب عقد دائم”، مضيفا “وقع المهاجم النروجي عقدا مع +روسونيري+ حتى 30 حزيران/يونيو 2025”.

وتأتي صفقة ابن الـ 20 عاما بعد اسبوع فقط على تسجيله هدفا لصالح فريقه السابق بودو-غليمت النروجي في مرمى فريقه الجديد خلال المواجهة بينهما التي انتهت بفوز ميلان 3-2 في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”، وبعد يوم من تخلي النادي اللومباردي عن خدمات مهاجمه الشاب البرازيلي لوكاس باكيتا (23 عاما) إلى ليون الفرنسي.

Writing your name:

– on the contract 🖋️

– on the scoresheet 🔜⚽ (this time playing for us)

Welcome, Jens Petter Hauge! 🇳🇴 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/AHpBQ4vPxi

— AC Milan (@acmilan) October 1, 2020