ميلان يعوض خسارة أودينيزي بالفوز على بريشيا بـ “السيري آ”

ميلانو – منح لاعب الوسط التركي هاكان جالهان أوغلو فريقه ميلان أول 3 نقاط هذا الموسم، بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى ضيفه الصاعد بريشيا السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في دربي لومباردي على ملعب “سان سيرو”، حوّل جالهان أوغلو (25 عاما) عرضية من الاسباني سوسو برأسه داخل الشباك بعد 12 دقيقة فقط على البداية.

🔴⚫️ Well done lads, on to the next 👏🏻 🔴⚫ Bravi ragazzi, vittoria e tre punti 👏🏻#MilanBrescia #ForzaMilan pic.twitter.com/TDU0UGQcIf — AC Milan (@acmilan) August 31, 2019

وكان ميلان، المستبعد من خوض بطولة يوروباليغ لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف، خسر مباراته الافتتاحية ضد اودينيزي، فاجرى مدربه الجديد جامباولو 3 تغييرات، إذ أبقى المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، ثالث ترتيب الهدافين الموسم الماضي مع 22 هدفا، البرازيلي لوكاس باكيتا وفابيو بوريني على مقاعد البدلاء.

واستهل الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر مباراته الاولى اساسيا بعد انتقاله الى “روسونيري”، فيما بدأ البرتغالي اندريه سيلفا المواجهة اساسيا في مركز رأس الحربة.

وانقذ الحارس الدولي جانلويجي دوناروما هدف التعادل من كرة مرتدة لزميله السويسري ريكاردو رودريغيز، وبعد دخول بيونتيك في الشوط الثاني بدلا من سيلفا كان قريبا من تسجيل هدف الاطمئنان لكن تكنولوجيا خط المرمى اظهرت ان كرته لم تجتز الخط. (أ ف ب)