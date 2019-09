ميلان يعوض خسارة أودينيزي بالفوز على بريشيا بـ “السيري آ”

ميلانو – منح لاعب الوسط التركي هاكان جالهان أوغلو فريقه ميلان أول 3 نقاط هذا الموسم، بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى ضيفه الصاعد بريشيا السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في دربي لومباردي على ملعب “سان سيرو”، حوّل جالهان أوغلو (25 عاما) عرضية من الاسباني سوسو برأسه داخل الشباك بعد 12 دقيقة فقط على البداية.

🔴⚫️ Well done lads, on to the next 👏🏻

🔴⚫ Bravi ragazzi, vittoria e tre punti 👏🏻#MilanBrescia #ForzaMilan pic.twitter.com/TDU0UGQcIf

