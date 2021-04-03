ميلان يقتنص تعادلا ثمينا من سامبدوريا في الدوري الإيطالي

ميلان – اقتنص ميلان تعادلا ثمينا أمام ضيفه سامبدوريا بنتيجة 1-1 اليوم، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم سامبدوريا في المباراة عبر فابيو كوالياريلا في الدقيقة 57، وبعد الهدف بدقيقتين لعب الفريق الضيف منقوصا بعد طرد البرتغالي أدريان سليفا، وقبل ثلاث دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، تمكن ميلان من إدراك التعادل من خلال النرويجي ينس بيتر هاوجي.

وأضاف الفريقان نقطة لرصيديهما، ليمتلك ميلان 60 نقطة مستمرا في وصافة الترتيب بفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، الذي لم يخض بعد مباراته بالجولة ولديه مباراة مؤجلة، أما سامبدوريا فيحل بالمركز العاشر بـ 36 نقطة. (إفي)