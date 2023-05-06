ميلان يهزم لاتسيو بثنائية.. ولياو يصاب قبل مواجهة الإنتر

جدد فريق ميلان آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 2 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز في الدقيقتين 17 و29.

وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من الحفاظ على نظافة شباكه وتقدمه ليحصد ثلاث نقاط مهمة.

ورفع ميلان رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يواجه روما في وقت لاحق من السبت، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني.

فيما خرج البرتغالي رافايل لياو، مهاجم ميلان مصابا وذلك قبل أربعة أيام من خوض فريقه ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره إنتر.

واشتكى صاحب البنية الضخمة البالغ “23 عاماً” من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى.

بعدها بلحظات، ونتيجة نقاش لجهاز ميلان الفني، استُبدل بالبلجيكي أليكسي سالماكرز في الدقيقة 11، ربما على سبيل الاحتراز قبل الموعد المنتظر، الأربعاء المقبل.

ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري “سيري أ” في نسخة 2022.

كان حاسماً أيضاً هذا الموسم، على غرار ربع نهائي دوري الأبطال ضد نابولي المتوج أخيراً بلقب الدوري المحلي، فلعب كرات حاسمة ذهاباً (1-0) وإياباً (1-1).