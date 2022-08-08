ميلان يواصل البحث عن لاعب وسط جديد

يواصل نادي ​ميلان​ الايطالي العمل على التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال ال​ميركاتو الصيف​ي الجاري.

وخسر ميلان خدمات الإيفواري فرانك كيسييه الذي رحل مجانا إلى برشلونة هذا الصيف، بعد انتهاء عقده.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن باولو ​مالديني​ المدير التقني للروسونيري، يستهدف التعاقد مع واحد من الرباعي أدريان تاميز (هيلاس فيرونا) وسيكو فوفانا (لانس) وبابي مطر سار (توتنهام) ورافائيل أونيديكا (ميدتيلاند).

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الأزمة تكمن في عدم امتلاك ميلان للأموال، بعد إنفاق ما يزيد عن 30 مليون يورو لضم البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلار من كلوب بروج.

وأوضحت أن ميلان يرفض دفع أكثر من 12 مليون يورو لفيرونا مقابل ضم تاميز، بينما يفشل الروسونيري في الاتفاق على صيغة صفقة سار مع توتنهام.