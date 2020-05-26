ميلان يُعلن تفاصيل إصابة إبراهيموفيتش – بيان رسمي

روما – خضع السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما)، مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، لاختبارات طبية أظهرت إصابته في العضلة النعلية للساق اليمنى واستبعدت وجود مشكلات في وتر أكيليس، وذلك بعدما غادر المران الاثنين وهو يشعر بآلام حادة.

وذكر النادي الإيطالي في بيان رسمي: “يُعلن ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش تعرض في مران الاثنين لإصابة في العضة النعلية لربلة السابق اليمني. وتر أكيليس، وهو على ما يرام. سيخضع لاختبار جديد في غضون 10 أيام”.

وكان اللاعب السويدي، الذي سيكمل في الثالث من تشرين أول (اكتوبر) المقبل عامه السابع والثلاثين، قد عاد إلى صفوف ميلان في كانون ثان (يناير) الماضي عقب انتهاء عقده مع لوس أنجليس غالالكسي ، وقد سجل 4 أهداف في 10 مباريات قبل تعليق منافسات الدوري الإيطالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان إبرا، اللاعب السابق بصفوف برشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس، قد عاد للمران في المركز الرياضي للفريق الإيطالي الأسبوع الماضي، عقب خضوعه لاختبارات أظهرت عدم إصابته بالفيروس التاجي، بعدما عاد إلى المدينة الإيطالية في 11 من أيار (مايو) قادما من ستوكهولم، حيث عاش الفترة العصيبة من الوباء. (إفي)