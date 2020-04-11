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ميلان يُقدم وجبات وأقنعة لجماهيره فوق 65 عاما بسبب كورونا

منذ 34 دقيقة

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روما –  بدأ نادي ميلان يوم الجمعة تسليم طرود تحتوي على وجبات ومواد طبية مثل أقنعة للوجه في المنازل لرعاية مشجعيه الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في هذه الفترة الطارئة إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلى هذا النحو، انضم ميلان إلى مبادرة أطلقها قبل بضعة أسابيع نادي روما لدعم مشجعيه الذين تجاوزوا 75 عاما، وسلمهم طرودا تحتوي على مياه ومأكولات وحلويات وجعة وأدوية وأقنعة، بالإضافة إلى أوشحة تعود للنادي.

وقال النادي في بيان له إنه: “بدءا من الجمعة، شرع ميلان في تسليم 2000 طرد تحتوي على الضروريات الأساسية إلى جانب أقنعة وأشياء تعود لميلان للأعضاء الذين دفعوا اشتركات موسم 2019-2020 وتتجاوز أعمارهم 65 عاما، وهي فئة مهددة بشكل خاص في هذه الظروف بسبب كوفيد -19”.

وأضاف: “يتم تسليم الطرود في بيوت الأعضاء، وهي لفتة تستهدف التعبير عن القرب وهو عنصر أساسي في قيم النادي”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، قدمت العديد من أندية كرة القدم الإيطالية تبرعات، كما أطلقت مبادرات خيرية لرعاية مشجعيها الذين يواجهون صعوبات. (إفي)

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