ميلووكي يهزم فيلادلفيا وروكتس يقترب من كليبيرز بـ “NBA”

لوس انجليس – خرج ميلووكي باكس فائزا على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في أبرز مواجهات المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينما اقترب هيوستن روكتس من ثالث ترتيب المنطقة الغربية لوس أنجليس كليبيرز بعد فوز الأول وخسارة الثاني السبت.

في المباراة الأولى، قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي للفوز على فيلادلفا ونجمه الكاميروني جويل إمبييد بنتيجة 119-98، بينما تغلب هيوستن على مضيفه يوتا جاز 120-110، ليستغل خسارة كليبيرز أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 103-112.

Giannis reaches 30 PTS and 15 REB in less than 30 minutes (29 MIN) for the 3rd time this season. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/nsBFrmmXAe

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 23, 2020