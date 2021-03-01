“ميليبول قطر” يستقطب جهات عارضة عالمية من 14 دولة

الدوحة- كشف ميليبول قطر 2021؛ المعرض الدولي المتخصص في قطاع الأمن الداخلي والدفاع المدني والذي سيستضيفه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بين 15 و17 آذار (مارس) الحالي، عن استقطاب نسخته الثالثة عشرة مجموعة واسعة من الجهات العارضة التي تمثل 14 دولة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والهند والدول الإسكندنافية.

ويقام ميليبول قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وتحت إشراف معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر. وتبرز أهمية هذه الفعالية باعتبارها من أولى الفعاليات في المنطقة التي تركز على قطاع الأمن الدخلي والدفاع المدني، كما أنها تستضيف خمسة أجنحة وطنية لتمثيل البرازيل وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وتقام هذه الفعالية كل عامين بتنظيم من وزارة الداخلية القطرية بالتعاون مع شركة كوميكسبوزيوم التي تتخذ من باريس مقراً لها، والمتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية ممثلة عن ائتلاف جي آي إي ميليبول بقيادة سيفيبول، شركة الاستشارات والخدمات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية. وأشارت الجهات المنظمة إلى أن التوقعات بنمو قوي في القطاع قد دفع العديد من الشركات الجديدة للتسجيل في المعرض، حيث وصلت نسبة الجهات العارضة الجديدة في نسخة هذا العام من ميليبول قطر إلى 68 %.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد يان جونوت، الرئيس التنفيذي لشركة سيفيبول ورئيس فعاليات ميليبول: “توقعت شركة فروست آند سوليفان نمو قيمة سوق الأمن الداخلي في الشرق الأوسط لتصل إلى 19.7 مليار دولار أميركي بحلول العام 2022، ما أدى إلى تعزيز الاهتمام بهذه الفعالية وتوسيع قاعدة الجهات العارضة فيها لتشمل كامل قطاع الأمن الداخلي والدفاع المدني، بما في ذلك مجالات النمو، التي تشمل البيانات وأمن الحدود والخدمات الأمنية الخاصة، إلى جانب تكامل الأنظمة”.

وستشارك فرنسا بأكبر جناح وطني في المعرض بدعم من وزير الداخلية الفرنسي، حيث أكدت غرفة التجارة والصناعة في منطقة باريس المسؤولة عن تنظيم الجناح أن

77 % من الجهات العارضة الشريكة، والبالغ عددها 22 جهة من المؤسسات الرائدة في ميادين تخصصها والتي تمتلك وحدات تطوير تعنى بالابتكار من أجل التصدير، تشارك هذا العام في ميليبول قطر لأول مرة. وتعد مجموعة نيكستر المتخصصة في حلول الروبوتات الدفاعية والأمنية والتي تخطط للترويج لروبوتاتها المعروفة باسم نيرفا والقادرة على أداء مهام متعددة، من الجهات العارضة المشاركة في الجناح الفرنسي.

ومن جهته، قال مدير مبيعات المجموعة رومين لو بيير: “نحرص على دعم وحدات الشرطة والقوات العسكرية الخاصة في قطر، والشرق الأوسط بشكل عام، من أجل تعزيز سلامة أفرادها بالاعتماد على قدرات روبوتية متفوقة ومتخصصة في مهام الاستطلاع وتفكيك الذخائر المتفجرة”.

ومن جانبها، أشارت مجموعة سي إس الفرنسية، والمتخصصة في توفير الحلول التقنية المتطورة، إلى أنها ستعرض أحدث ابتكاراتها الدفاعية والأمنية التي ستشمل برنامج كريمسون لمراقبة الأجهزة الافتراضية ونظام بوريدس المضاد لطائرات الدرون، إضافة إلى أنظمة ربط البيانات التكتيكية المعنية بالعمليات الأمنية الوطنية والتدريبات ذات القيمة العالية المدعومة ببرامج المحاكاة.

وإضافة إلى ارتفاع نسبة المشاركين الجدد في ميليبول قطر 2021، نجح المعرض أيضاً في استقطاب الجهات العارضة المشاركة بانتظام، بما فيها الجناح الألماني؛ حيث أكدت سي سي أو كرييتف كونسالتينج، شركة الاستشارات الرائدة والمسؤولة عن تنظيمه، أن ميليبول قطر أصبح أهم معرض متخصص في الأمن الداخلي بالنسبة للشركات الألمانية على مدى العقدين الماضيين، لما يتيحه من فرص لعقد الصفقات وتطوير العلاقات مع الحكومة القطرية.