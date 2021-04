“ميلينيوم بلايس برشا هايتس” يقدم عروضا بشهر رمضان

دبي – يدعو مطعم M One ومقهى وصالة تونتي ناين في فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس الضيوف لبوفيه إفطار مميز مع خصومات خاصة في أجواء من الراحة والاسترخاء.

واعتبارًا من 12 نيسان (أبريل) الحالي، وتحديدًا من موعد الغروب وحتى الساعة 9 ليلًا، يمكن لرواد المطعم الاستمتاع ببوفيه إفطار رمضاني خاص في مطعم M One بسعر 129 درهمًا إماراتيًا شاملة العصائر الرمضانية والمرطبات. تقدم قائمة الطعام تشكيلة من الأطباق كالمقبلات الحارة والباردة والأوزي مع لحم الخروف المطهو على نار هادئة إلى جانب محطات الطهي الحي التي تضفي أجواء من الحيوية على المكان. ولنهاية مميزة للوجبة، يستمتع الضيوف بالحلويات التقليدية العربية المقدمة خصيصًا بعد الإفطار.

يحصل الضيوف الذين يحجزون قبل 11 نيسان (أبريل) على خصم قدره 15 بالمائة على إجمالي فاتورة بوفيه الإفطار الرمضاني.

وإضافة لما سبق، يقدم مطعم M One للضيوف قسائم شراء الوجبات ليقدموها كهدايا لأفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء خلال الشهر الكريم. تسمح قسائم شراء الوجبات بالحصول على وجبات الطعام بثلاث فئات للأسعار: 89 درهمًا إماراتيًا للقسيمة الواحدة عند شراء 10-30 وجبة، 79 درهمًا إماراتيًا للقسيمة عند شراء 31-50 وجبة، و69 درهمًا إماراتيًا للقسيمة الواحدة عند شراء 51-100 وجبة.