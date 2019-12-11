“ميناء العقبة” تحقق زيادة في الإنتاجية



العقبة- قالت إدارة شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة الأردن إلى العالم وما حوله، والحائزة على العديد من الجوائز، والمُشغَّلَة من قبل شركة “إي بي إم APM” لمحطات الحاويات الدولية، بأنها حققت زيادة في الإنتاجية خلال العام الحالي 2019. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، ستيفن يوجالنجام بأن التحسين والتطوير المستمرين يعدان جزءاً لا يتجزأ من منهجية العمل المتبعة لدى شركة ميناء حاويات العقبة ومن الطريقة التي تقوم عليها أعمالها على مختلف المستويات.

وقد حقق ميناء الحاويات رقماً قياسياً عالياً من حيث الإنتاجية على عمليات بوابات الدخول والخروج، مسجلاً 1208 حاوية مكافئة تم التعامل معها في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد متوسط معدل انتظار ودوران الشاحنات ما بين عمليات التنزيل والتحميل انخفاضاً بما نسبته 7 %، ما يمثل زيادة في الإنتاجية بما نسبته 8% مقارنة بالعام الماضي، وبما نسبته 54.4 % مقارنة بعام 2016.

وبفضل التعاون مع دائرة الجمارك الأردنية، فقد انخفض متوسط الوقت المستغرق لإتمام عمليات التخليص على الحاويات القادمة (المستوردة) خلال العام مرة أخرى بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018.

ومن جانبه، قال نقيب وكلاء الملاحة البحرية، الدكتور دريد محاسنة: “لقد تمكنا من تحقيق زيادة في إنتاجية ميناء الحاويات بالرغم من انخفاض حجم النشاط التجاري في الأردن، وهو الأمر الذي يبرهن على التفاني الكبير الذي تتمتع به شركة ميناء حاويات العقبة، وعلى التزامها الشديد تجاه الحفاظ على أعلى المعايير الدولية في عملها بصرف النظر عن أي عقبات وتحديات ومنها تداعيات الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.”

هذا وستواصل شركة ميناء حاويات العقبة عملها على نفس النهج، وسط توقعات باختتام أعمال العام الحالي مع انخفاض بنسبة 3 % عن السنة الماضية في حجم المناولة، الأمر الذي يعزى للتحديات الاقتصادية المحلية وتبعات الوضع الجغرافي السياسي في المنطقة، لكن دون أي تأثيرات سلبية تذكر على خدمة ميناء الحاويات للسوق العراقية.