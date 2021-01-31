“ميناء العقبة” تختتم العام 2020 بأداء مؤسسي جيد ومشاركة مجتمعية فاعلة

العقبة- اختتمت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها، والتي تعتبر مشروعا مشتركا بين شركة تطوير العقبة ومحطة الحاويات الدولية “إي بي إم APM”، العام الماضي 2020 بتسجيل نتائج إيجابية وإنجازات لها برغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها التي ألقت بظلالها على المملكة والعالم، مبرهنة معها على قدرتها على احتواء التحديات وعلى قدرتها العالية على التكيف والاستجابة بكفاءة وفاعلية للظروف.

هذا وقد جاءت نتائج الشركة الإيجابية وإنجازاتها نظرا للاهتمام المركز والمستمر على موظفيها وعملائها وعلى أدائها المؤسسي، فضلا عن الاهتمام بالتطوير الناجح في أعمالها الأساسية وبنيتها التحتية والتقنية، إضافة لتعزيز أعمالها ونشاطاتها التي اقتربت عبرها من المجتمع المحلي بما يوائم احتياجاته الطارئة في ظل تبعات الجائحة، مع رعاية طاقاتها البشرية دون انقطاع.

وقد أظهرت النتائج تحسنا في أعمال ميناء الحاويات خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث ارتفع حجم المناولة بالوحدة المكافئة ليبلغ 857283 بزيادة مقدارها 7 % عن العام 2019. كذلك، فقد بلغ إجمالي عدد الشاحنات المحملة 327.351 في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 309.858 مسجلا زيادة نسبتها 6 % مقارنة بالعام 2019، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد حركات الشاحنات 545.537 محققا زيادة 3 % مقارنة بالعام 2019. هذا وقد شهد عدد حاويات الصادرات المعبأة تزايداً خلال العام 2020 بما نسبته 11 % بالمقارنة بالعام 2019. أما عن حاويات العبور، فزادت نسبتها بمقدار 41 % عما كانت عليه في العام 2019.

وفي سياق تطوير عملياتها التشغيلية بأكثر الطرق المستدامة الممكنة التي تحقق الكفاءة والموثوقية لعملائها ومستخدمي الميناء وكجزء من خطتها الاستثمارية الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، فقد واصلت الشركة إدخال أحدث الآليات والمعدات لميناء الحاويات واستبدال المتواجد حاليا بما هو أكثر تطورا؛ حيث قامت بإدخال رافعتين من روافع مناولة الحاويات المعبأة Reach Stacker للخدمة في الميناء، فضلا عن إدخال رافعتين من روافع مناولة الحاويات الفارغة Empty Handler، وذلك وفقا لمواصفات واشتراطات محددة وخاصة بميناء الحاويات. وستواصل الشركة خطتها الاستثمارية الخاصة بتحديث الآليات والمعدات خلال العام الحالي 2021 وما بعده، مستهلة إياه بالاستثمار في معدات متخصصة جديدة؛ حيث قامت بإدخال 14 قاطرة مينائية Terminal Tractor، و4 روافع مناولة للحاويات الفارغة، ورافعتين من روافع مناولة الحاويات المعبأة، عازمة على تحديث رافعتين جسريتين من روافع السفن إلى الشاطئ.