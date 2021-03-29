ميناء العقبة جاهز لاستقبال السفن من السويس

العقبة- أعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة الدكتور خالد المعايطة عن جاهزية ارصفة ميناء العقبة لاستقبال السفن القادمة من قناة السويس ووضع خطة استراتيجية متكاملة لتفريغ ومناولة البضائع بسرعة وأمان.

وقال المعايطة في تصريح صحافي اليوم الاثنين، إن الخطة تركز على استقبال جميع السفن بحسب الأولوية مع الأخذ بالاعتبار أولوية دخول السفن التي تحمل الأغنام وفقا للقوانين والاتفاقيات البحرية الدولية. وأشار إلى أن الأرصفة المخصصة لاستقبال سفن الأغنام جاهزة بالتنسيق مع وكلاء الملاحة البحرية للبدء بالتفريغ بأقصى سرعة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاعتيادية المتبعة كافة مثل فحص الزراعة والبراتيك “حرية الاتصال” والتعقيم بحسب البروتوكولات الصحية “كورونا” بعد اصطفاف البواخر لتسهيل عملية التفريغ والإسراع بها، وكذلك توفير الشاحنات لنقل الأغنام من خلال الاتصال مع شركات النقل لهذه الغاية.

وبين أن ثلاث سفن محملة بالأغنام ستستقبل في آن واحد بحسب الخطة وتوفير السيارات والمثقلات، مشيرا إلى أن ميناء العقبة الجديد قادر على استقبال جميع السفن، وأن بعض السفن لا يجري تفريغها مباشرة إلا بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية لوزارة الزراعة ومؤسسة الغداء والدواء وخضوعها لعملية تعقيم، وإدخالها الى المرسى لحين ظهور النتائج ما يساعد على تفريغ الحمولات والمناولة لكل بحسب موقعه ورصيفه.

وطمأن المعايطة التجار على أن عمليات التفريغ والتحميل على أرصفة الميناء ستكون على مدى 24 ساعة دون توقف حتى يجري ايصال البضائع والمستوردات إلى اصحابها بأقصى سرعة وامان.

بترا