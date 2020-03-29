ميناء العقبة: مخزون الغذاء والدواء الاستراتيجي مطمئن

العقبة- أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الكابتن منصور قوقزة، على أن المخزون الاستراتيجي من الغذاء والدواء في الاردن مطمئن جدا، وان المنظومة في ميناء العقبة تعمل بجد لتسهيل انسيابية البضائع والمشتقات النفطية والغذائية الى وجهاتها في محافظات المملكة كافة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن باخرتين تحملان101 ألف طن من القمح، ستصل يوم غد الاثنين الى ميناء العقبة، لرفد مخزون المملكة من القمح، اضافة الى باخرة ذرة تم تفريغها وتحمل 70 الف طن ذرة، وأخرى تحت الاجراءات الرسمية محملة أيضا بـ29 ألف طن من الذرة.

وحول توفر المشتقات النفطية والغاز المسال، أشار قوقزة الى انه تم تفريغ نحو 19 ألف و500 طن من الغاز البترولي المسال لاستعمال المنازل، كما يتم حاليا تفريغ باخرة غاز تحمل 12 ألفا و600 طن غاز مسال، لافتا الى ان رصيف النفط استقبل باخرة يتم تفريغها تحمل 84 الف طن من النفط الخام. وحول حجم المعاينة لحاويات الأغذية والأدوية التي يتم التخليص عليها في الساحة الجمركية أكد قوقزة، انه يتم اجراء معاملاتها الجمركية بأسرع وقت ممكن من قبل الكوادر العاملة لتسريع وصولها الى وجهاتها في المملكة.-(بترا)