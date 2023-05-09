ميناء جديد لتخزين النفط.. إضافة نوعية لمنظومة موانئ العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – تعكف شركة تطوير العقبة على إنشاء مشروع لتخزين الغاز النفطي المسال والمشتقات النفطية من خلال البدء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء النفط والغاز عن طريق مستثمرين.

وتواصل الشركة جهودها في تطوير وتحديث متطلبات منظومة الموانئ في العقبة، لا سيما ميناء النفط والغاز المسال.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن الشركة تعكف حاليا على دراسة إنشاء ميناء جديد لغايات استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والكيماويات، وكذلك إمكانية تصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء لغايات ضمان استمرار تزويد المملكة بالمشتقات النفطية والمواد الكيماوية، لافتا إلى أنه بعد إنهاء الدراسات سيتم إنشاء الميناء إما من خلال شركة تطوير العقبة أو من خلال مستثمر ضمن مخرجات الدراسات.

وأعدت الشركة خطة تطويرية بدأت بإعداد وثائق عطاء تطوير ميناء النفط/الغاز البترولي المسال للمرحلة الثانية، حيث سيتم التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة لكامل الرصيف مع مرفقاته.

وبين الصفدي أن ميناء النفط يعد جزءا حيويا في منظومة موانئ العقبة وهو المكان الوحيد الذي تتزود به المملكة بكافة احتياجاتها من النفط الخام والمشتقات البترولية التي لا تنتجها مصفاة البترول من حيث الاستطاعة والإنتاجية، إضافة إلى أن هذا الميناء يعتبر المزود الرئيس لكافة المواد الكيميائية السائلة التي تحتاجها المملكة للمنشآت الصناعية والمستلزمات الطبية والخدمية الأخرى.

وأضاف أنه يتم من خلال ميناء النفط تشغيل مضخات الغاز البترولي المسال “LPG” إلى مستودعات التخزين ونظرا لأهمية ميناء النفط والغاز فقد قامت شركة تطوير العقبة بتنفيذ عدد من المشاريع على عدة مراحل تضمنت المرحلة الأولى “مشروع تأهيل ميناء النفط”، وكان الهدف من هذا المشروع زيادة الكفاءة التشغيلية ورفع معدات المناولة لتصل إلى 14 مليون طن سنويا بدلا من 7 ملايين.

وأضاف أن هذا المشروع طرح عام 2013 وتضمن ثلاثة عناصر أساسية وهي تركيب أذرع تحميل ضمن أعلى المواصفات العالمية التي تم تصنيعها في المملكة المتحدة بحيث ترفع من مستوى الأمان التشغيلي وتتضمن سهولة فكها وربطها خصوصا في حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن هذا المشروع يحتوي على إحدى عشرة مضخة، خمس منها للنفط الخام وثلاث للمشتقات البترولية وثلاث للغاز البترولي المسال (LPG)، وقد تم تصميمها وشراؤها حسب نظام مواصفات معهد البترول الأميركي (API 610)، إضافة إلى شبكة أنابيب تربط بين أذرع التحميل ومحطتي الرفع ومشروع خزانات وزارة الطاقة وخزانات مصفاة البترول الأردنية بالعقبة، وقد تم الانتهاء من هذا المشروع عام 2015.

وأوضح الصفدي أن الشركة بصدد طرح عطاء لتعيين مشغل عالمي لإدارة وتشغيل وصيانة الميناء مع إعطاء الفرصة للشركات المتخصصة المحلية.

وحول ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، أوضح الصفدي أن الهدف من إنشائه هو العمل على توفير وتأمين مصادر جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي وتلبية الطلب على الغاز الطبيعي في السوق المحلي وخاصة في محطات توليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن هذا الميناء ساهم في الحد من آثار فاتورة الطاقة وبقيمة كبيرة، من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار، إضافة إلى أن الغاز الطبيعي يعد أكثر فاعلية من الوقود الثقيل ويقلل من الآثار السلبية على البيئة.

ويتم استخدام ميناء الغاز الطبيعي لاستيراد الغاز الطبيعي بالحالة السائلة بواسطة ناقلات الغاز ويتم تحويله للحالة الغازية في الوحدة العائمة التي ترسو على الميناء ومن ثم نقله إلى محطات التوليد عبر خط الغاز العربي.

وكشف الصفدي أن المرحلة القادمة للميناء هي تحويله إلى ميناء إعادة تغيير الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وبيعه محلياً أو عالميا من خلال توسعة الميناء وإنشاء محطة التغيير بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 45 مليون دينار بالتعاون مع وزارة التخطيط.