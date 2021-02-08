“ميناء حاويات العقبة” تجدد شراكتها مع “تكية أم علي”

العقبة- جددت شركة ميناء حاويات العقبة؛ بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها، شراكتها مع تكية أم علي. ووقع الاتفاقية بالنيابة عن الشركة المدير التنفيذي الإداري المهندس خليل أبوالهوى، فيما وقعها عن تكية أم علي، مديرها العام سامر بلقر، وذلك في مقر تكية أم علي الواقع في منطقة المحطة.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال أبو الهوى: “فخورون بتجديد شراكتنا مع تكية أم علي التي لطالما جمعتنا معها شراكة لأعوام عدة. نؤمن بالدور المحوري الذي تقوم به تكية أم علي لخدمة أبناء المجتمع والذي تجلى بشكل كبير خلال العام الماضي الذي شهد تحديات لا يستهان بها، وهو الأمر الذي دفعنا إلى مواصلة المشاركة في الدعم المجتمعي، ومضاعفة مساندتنا لتكية أم علي لتمكينها من الاستمرار في توفير الدعم الغذائي للأسر العفيفة والأقل حظاً وللحالات الإنسانية المستفيدة من برامجها في مختلف أنحاء المملكة”.

ومن جهته، عبر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، عن سعادته بالشراكة مع شركة ميناء حاويات العقبة، قائلاً: “تؤمن تكية أم علي بأهمية شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص، ويسعدنا في تكية

أم علي أن نرى شركة ميناء حاويات العقبة مؤمنةً برؤيتنا المتمثلة في الوصول لأردنٍ خالٍ من الجوع، حيث أن خدمة الأسر الأكثر حاجة والأشد فقراً في الأردن هي غاية نبيلة يسرنا أن نرى الجميع ساعياً لتحقيقها”.

وتعد هذه الشراكة من الشراكات التي تجمع شركة ميناء حاويات العقبة بقائمة طويلة من منظمات المجتمع المدني المحلية. وقد حرصت الشراكة منذ بداياتها وما تزال على دعم القطاعات والأطياف والقضايا الوطنية والتحديات المُلحة كافة، التي يقف في مقدمتها كل من فئة الطلاب والفئات الأقل حظاً، وقطاعات التعليم والرعاية الصحية والرياضة؛ إذ ربطت منذ البداية مفهوم المسؤولية المؤسسية المجتمعية لديها بمفهوم الاستدامة.