“ميناء حاويات العقبة” تنال شهادة مراجعة نظام الإدارة البيئية للموانئ

أحمد الرواشدة– نالت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها، وللمرة الثالثة على التوالي، شهادة مراجعة نظام الإدارة البيئية الخاصة بالموانئ PERS، والممنوحة لها من قِبَل منظمة الموانىء الأوروبية (ESPO).

ومع هذه الشهادة، واصلت الشركة المحافظة على مكانتها كأول ميناء حاويات حاصل على هذه الشهادة المرموقة خارج أوروبا، الأمر الذي جاء كنتيجة لجهودها الكبيرة والتزامها الشديد تجاه استيفاء كافة المعايير للحصول مجدداً على هذه الشهادة، ومواءمة متطلباتها ومؤشرات الأداء بتميز في العديد من المجالات المتعلقة في كل من الأبعاد والجوانب البيئية المختلفة، والتنظيمية التي تضمن عمليات مينائية آمنة، فضلاً عن مراجعة الامتثال والمطابقة، وتطبيق أفضل الممارسات، وبيانات السياسات المعتمدة والمنفذة، وإعداد التقارير البيئية، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية والمسؤوليات والموارد.

و قد استطاعت اجتياز كافة المعايير والمتطلبات بموجب النتائج المتحققة إثر عملية تدقيق وتقييم مكثفة وشاملة أجرتها لجنة مختصة على مدار 5 ساعات متواصلة، أبرزت تفوق الشركة في ظل ما قدمته من براهين وأدلة مثبتة لممارساتها، والتي زاد عددها على 59 برهاناً ودليلاً.

و قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، سورين ينسن: “فخورون جداً بنيل شهادة مراجعة نظام الإدارة البيئية الخاصة بالموانئ PERS للمرة الثالثة، وهو ما نعتبره إنجازاً جديداً نضيفه لسجلنا الحافل، كما أنه يعد خير دليل على التزام ميناء حاويات العقبة بأعلى معايير العمل المينائي على مستوى المنطقة. ومع هذا الإنجاز، فإنه لا يسعنى إلا أن أبارك لفريق عمل الشركة على نجاح جهوده الدؤوبة، وأن أشكره على دعمه ومساندته الدائمة التي عززت من قدرتنا على الامتثال لكافة السياسات البيئية لدينا، والبقاء كميناء الحاويات المستدام والصديق للبيئة.”

وإذ تلتزم شركة ميناء حاويات العقبة بإدارة بصمتها البيئية على أفضل وجه، وبالحد من تأثيرات عملياتها على البيئة، فإنها تحرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها التقليل من استهلاك الطاقة والموارد، ومن تكاليف إدارة النفايات.

ويشار إلى أن مراجعة نظام الإدارة البيئية الخاصة بالموانئ PERS لا تقتصر على استيفاء المتطلبات ومؤشرات الأداء العامة والرئيسية لمعايير الإدارة البيئية المتعرف بها، ومنها على سبيل المثال متطلبات معيار وشهادة الآيزو الدولية لنظام الإدارة البيئية ISO 14001، بل أنها تمتد لوضع خصوصيات الموانئ بعين الاعتبار، والتي تم تطويرها من قبل الموانئ نفسها. هذا وقد استطاعت شهادة مراجعة نظام الإدارة البيئية الخاصة بالموانئ PERS ترسيخ مكانتها المرموقة مع سمعة طيبة واسعة النطاق، باعتبارا المعيار الوحيد لإدارة البيئة الخاصة بقطاع الموانئ، والتي تعتمد على توصيات السياسة الخاصة من قبل منظمة الموانئ البحرية الأوروبية (ESPO).