شركات وأعمال

” ميناايتك” تحتفي بموظفيها وتتطلع الى مزيد من النجاحات

منذ ساعتين
“ميناايتك” تحتفي بموظفيها وتتطلع الى مزيد من النجاحات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أكدت شركة المثلى لخدمات البرمجيات “ميناآيتك” مؤخرا تطلعها لتحقيق المزيد من التوسع والنمو في عملياتها خلال العام المقبل 2020، بناءا على ما حققته من نجاحات خلال العام الحالي والأعوام السابقة ووصولها الى قاعدة المليون ونصف المليون مستخدم لانظمتها المتخصصة في ادارة الموارد البشرية.
واحتفت ” ميناآيتك” – الشركة الإقليمية الرائدة والمتخصصة في صناعة برمجيات أنظمة إدارة الموارد البشرية – بموظفيها في فعالية خاصة نظمتها الاسبوع الماضي في مقر الشركة في عمان احتفالا بانجازات العام الحالي والتي تحققت بجهود الموظفين والعاملين في الشركة من كل مستوياتها الادارية.
وحضر الاحتفالية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ميناآيتك” الدكتور بشار حوامدة وموظفي الشركة ومدراءها من كل الاقسام، وتضمنت الاحتفالية تصوير واطلاق فيديو قصير عبارة يحمل معايدات الموظفين بالعام الجديد.
كما واطلقت الشركة خلال الاحتفالية هاشتاغ ” menaitech2020 ” حمل عبارات التصميم والتاكيد على رؤية الشركة والتطلعات لتحقيق المزيد من النجاحات خلال العام 2020.
واكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار حوامدة على اهمية مشاركة الموظفين الخطط والنجاحات، واللقاء معهم بشكل مستمر، لانهم المحرك الاساسي لعمليات الشركة والسبب في وصولها الى ما وصلت اليه في مجال التقنية والمبيعات والوصول الى اسواق جديدة.
واكد حوامدة مواصلة عمل الشركة على تطوير منتجاتها التقنية في مجال إدارة الموارد البشرية مع التركيز على الحلول المبنية على الحوسبة السحابية وخصوصاً (البرمجيات كخدمة)، والاهتمام بخدمة العملاء والتخصصية في المبيعات، مع السعي أيضاً لإيجاد خطوط مختلفة للأعمال لتعزيز مبيعاتها في أسواق المنطقة.

مقالات ذات صلة

انتخاب مجلس إدارة مؤسسة إنجاز لعام 2020

منذ ساعتين

“Orange” و”الأردني الألماني” يكرمان الفائزين بمسابقة “مشاريع المتجددة”

منذ ساعتين

مركز دبي المالي العالمي يتعاون مع كبرى شركات التأمين

منذ ساعتين
طائرة ملكية

الملكية الأردنية ضمن أفضـل 20 شركـة طيـران عالمية

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1827.19 0.07%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock