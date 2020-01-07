” ميناايتك” تحتفي بموظفيها وتتطلع الى مزيد من النجاحات

عمان – أكدت شركة المثلى لخدمات البرمجيات “ميناآيتك” مؤخرا تطلعها لتحقيق المزيد من التوسع والنمو في عملياتها خلال العام المقبل 2020، بناءا على ما حققته من نجاحات خلال العام الحالي والأعوام السابقة ووصولها الى قاعدة المليون ونصف المليون مستخدم لانظمتها المتخصصة في ادارة الموارد البشرية.

واحتفت ” ميناآيتك” – الشركة الإقليمية الرائدة والمتخصصة في صناعة برمجيات أنظمة إدارة الموارد البشرية – بموظفيها في فعالية خاصة نظمتها الاسبوع الماضي في مقر الشركة في عمان احتفالا بانجازات العام الحالي والتي تحققت بجهود الموظفين والعاملين في الشركة من كل مستوياتها الادارية.

وحضر الاحتفالية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ميناآيتك” الدكتور بشار حوامدة وموظفي الشركة ومدراءها من كل الاقسام، وتضمنت الاحتفالية تصوير واطلاق فيديو قصير عبارة يحمل معايدات الموظفين بالعام الجديد.

كما واطلقت الشركة خلال الاحتفالية هاشتاغ ” menaitech2020 ” حمل عبارات التصميم والتاكيد على رؤية الشركة والتطلعات لتحقيق المزيد من النجاحات خلال العام 2020.

واكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار حوامدة على اهمية مشاركة الموظفين الخطط والنجاحات، واللقاء معهم بشكل مستمر، لانهم المحرك الاساسي لعمليات الشركة والسبب في وصولها الى ما وصلت اليه في مجال التقنية والمبيعات والوصول الى اسواق جديدة.

واكد حوامدة مواصلة عمل الشركة على تطوير منتجاتها التقنية في مجال إدارة الموارد البشرية مع التركيز على الحلول المبنية على الحوسبة السحابية وخصوصاً (البرمجيات كخدمة)، والاهتمام بخدمة العملاء والتخصصية في المبيعات، مع السعي أيضاً لإيجاد خطوط مختلفة للأعمال لتعزيز مبيعاتها في أسواق المنطقة.