شركات وأعمال

“مينا آيتك” تدعم القطاع الزراعي وتشارك في رعاية حملة ” ازرع وطن”

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- في اطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه البيئة والقطاع الزراعي في المملكة، أعلنت شركة ” مينا آيتك” – الشركة الإقليمية الرائدة والمتخصصة في صناعة برمجيات أنظمة إدارة الموارد البشرية – رعايتها البرونزية لحملة “أزرع وطن” التي اطلقتها الجمعية العربية لحماية الطبيعة يوم العاشر من شهر تشرين الأول ( اكتوبر) الماضي.
وتؤكد شركة ” مينا آيتك” برعايتها هذه اهتمامها وبمسؤوليتها الاجتماعية تجاه القطاعات الاقتصادية المهمة مثل القطاع الزراعي ولدعم العاملين فيه لا سيما صغار المزارعين. وخصوصا ان هذا القطاع يساهم اليوم بنسبة 4 % في الناتج المحلي الاجمالي.
وأطلقت الجمعية العربية لحماية الطبيعة الشهر الماضي حملة “أزرع وطن” ضمن برنامجها ” القافلة الخضراء ” وبالشراكة مع راديو دهب، بهدف دعم صغار المزارعين الأردنيين.
وتسعى الحملة التي تستمر لعام كامل من موعد انطلاقها إلى زراعة ستة آلاف شجرة مثمرة في أراضي المزارعين غير القادرين على استثمار أراضيهم.

مقالات ذات صلة

“الشرق الأوسط” تحتفل باستقبال طلبتها الجدد

منذ ساعة واحدة

“الزيتونة” تكرم المعلمات المشاركات في برنامج تطوير الممارسات التدريسية

منذ ساعة واحدة

Orange تطرح هاتفها الخلوي “سانزا” لأول مرة في المملكة

منذ ساعة واحدة

محبو هواوي على موعد مع أحدث إصدارات سلسلة Y-Series قريبا

منذ ساعة واحدة

السوق مغلق المؤشر 1810.99 0.11%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock