“مينا آيتك” تدعم القطاع الزراعي وتشارك في رعاية حملة ” ازرع وطن”

عمان- في اطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه البيئة والقطاع الزراعي في المملكة، أعلنت شركة ” مينا آيتك” – الشركة الإقليمية الرائدة والمتخصصة في صناعة برمجيات أنظمة إدارة الموارد البشرية – رعايتها البرونزية لحملة “أزرع وطن” التي اطلقتها الجمعية العربية لحماية الطبيعة يوم العاشر من شهر تشرين الأول ( اكتوبر) الماضي.

وتؤكد شركة ” مينا آيتك” برعايتها هذه اهتمامها وبمسؤوليتها الاجتماعية تجاه القطاعات الاقتصادية المهمة مثل القطاع الزراعي ولدعم العاملين فيه لا سيما صغار المزارعين. وخصوصا ان هذا القطاع يساهم اليوم بنسبة 4 % في الناتج المحلي الاجمالي.

وأطلقت الجمعية العربية لحماية الطبيعة الشهر الماضي حملة “أزرع وطن” ضمن برنامجها ” القافلة الخضراء ” وبالشراكة مع راديو دهب، بهدف دعم صغار المزارعين الأردنيين.

وتسعى الحملة التي تستمر لعام كامل من موعد انطلاقها إلى زراعة ستة آلاف شجرة مثمرة في أراضي المزارعين غير القادرين على استثمار أراضيهم.