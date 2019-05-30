“مينا ايتك” بطلا لبطولة الاستقلال الثانية

عمان – الغد – توج فريق مينا ايتك بلقب بطولة الاستقلال الثانية لخماسي كرة القدم، التي نظمتها اللجنة الرياضية في رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ 73.

وفاز فريق مينا ايتك على فريق شباب رابطة اللاعبين 7-5، في مباراة نهائي كأس الاستقلال التي جرت على ملاعب عمان اف سي، حيث قدم الفريقان اداء مثاليا كان متوقعا منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية، حيث تناوب الفريقان على التسجيل ولم تتضح معالم الفريق الفائز إلا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وفي نهاية المباراة ومندوبا عن نائب سمو رئيسة الرابطة فادي زريقات، قامت أمين سر الرابطة ورئيسة اللجنة الرياضية نارين حج طاس بتوزيع الميداليات الذهبية والفضية والجوائز العينية على الفريقين وتسليم كابتن فريق مينا ايتك الكأس والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

كما قدمت نيابة عن اسرة رابطة اللاعبين الشكر لكافة الشركات والمؤسسات التي شاركت وساهمت في انجاح هذا البطولة، والشركات الداعمة مثل الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين وريدبول ومخابز قورشة وسينابون.