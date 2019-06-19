ميندي: قالوا أنني لن ألعب كرة القدم والآن أنا في ريال مدريد

مدريد – تذكر الظهير الأيسر الفرنسي، فيرلاند ميندي، الأربعاء اللحظات السيئة التي مر بها عندما قال له الأطباء عقب الخضوع لجراحة بينما كان عمره 15 عاما إنه قد لا يعود للعب كرة القدم مجددا، مشيرا إلى أنه بعد 9 سنوات، يجري تقديمه كلاعب في صفوف ريال مدريد، في ظل لحظة وصفها بأنها “لا تصدق”.

وقال ميندي “عندما كان عمري 15 عاما توجب أن أخضع لجراحة في الفخذ، قالوا لي وقتها إنني ربما لا أعود للعب كرة القدم”.

وتابع: “بقيت فترة جالسا على كرسي متحرك، وأمضيت ستة شهور في المستشفى حتى أتمكن من المشي، الآن أنا في ريال مدريد، إنه أمر لا يصدق حقا”.

وأعرب اللاعب الفرنسي عن سعادته بالانضمام إلى ريال مدريد بموجب عقد يمتد ستة مواسم.

وفي هذا الصدد، قال “أنا سعيد للغاية باللعب لأفضل ناد في العالم، وارتداء قميصه، وأتمنى الفوز بألقاب عديدة” مع الريال.

وأضاف: “لا أتحدث عن صعوبات لكن ما عشته منحني كثيرا من الطموح والشغف من أجل الوصول إلى هنا، دائما كنت اعتقد في حلمي، وقد بات حقيقة بانضمامي لأفضل ناد في العالم”.

ولم يخف اللاعب الدولي أنه لم يصدق المكالمة الأولى التي تلقاها من ريال مدريد.

وخضع ميندي (24 عاما) في وقت سابق الأربعاء لفحص طبي، أظهر عدم إصابته بأي مشكلات. – (إفي)