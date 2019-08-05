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مينيوليه يرحل عن ليفربول وينضم إلى كلوب بروج البلجيكي

منذ ساعة واحدة

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بروكسل – وقع حارس المرمى سيمون مينيوليه على عقد لمدة 5 مواسم مع كلوب بروج البلجيكي، ليعود إلى بلاده بعدما أنهى فترة امتدت لـ 6 أعوام كحارس في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأعلن النادي البلجيكي نفسه في بيان عن الصفقة، مشيرا إلى أن اللاعب اتفق مع ناديه السابق يوم الأحد على الرحيل، وخضع الاثنين للفحوصات الطبية في بروج.

ووصف النادي التعاقد مع منيوليه (31 عاما) بأنها صفقة من الطراز الأول، مضيفاً : “مينيوليه يجلب الكثير من الخبرة للنادي”، حيث وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الصفقة كلفت كلوب بروج 7 ملايين يورو.

وكان مينيوليه قد ساهم في حصول منتخب بلاده البلجيكي على المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، وتوج مع ليفربول الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم أنه لم يكن حارسا أساسيا مع “الريدز”. (إفي)

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